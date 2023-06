Tutto pronto per la Campagna estiva antincendi dell'Università Agraria di Tarquinia • Terzo Binario News

Tutto pronto per la campagna antincendio boschivo estiva 2023 dell’Università Agraria di Tarquinia – lo riferisce l’Assessore all’ambiente Alessandro Sacripanti che ha predisposto l’incontro e il piano di monitoraggio per contrastare gli incendi sul patrimonio dell’ente che conta sul territorio oltre 2.500 ettari di bosco.

L’incontro si è svolto all’Università Agraria Tarquinia alla presenza del Presidente Alberto Tosoni, dell’On. Valentina Paterna Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio, del Dott. Rodolfo Serafini Responsabile della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile con la partecipazione dei Vigili del Fuoco, Polizia Locale, volontari dell’AEOPC di Tarquinia, del Gruppo Comunale di Allumiere con Alfonso Superchi, della Protezione Civile di Civitavecchia con Valentino Arillo, l’Associazione Volo Sportivo e i funzionari dell’Ente.

“Anche quest’anno è stato programmato un monitoraggio a tutela dei nostri boschi mediante vigilanza sul territorio nel periodo di maggior rischio incendi dal 15 giugno al 30 settembre. L’iniziativa ha l’obiettivo di estendere una cultura della prevenzione a difesa dell’ambiente e dei boschi come interesse di tutta una comunità.

“Siamo convinti che l’impegno dell’Università Agraria messo in campo anche con i dipendenti dell’ente – prosegue Sacripanti – sarà molto importante nel caso di avvistamento di un incendio per scongiurare l’estendersi di ulteriori danni. Parole di soddisfazione anche da parte del Presidente dell’ente Alberto Tosoni: “Questi incontri sono importanti per la tutela del territorio e dei nostri boschi con l’aiuto di tutti e l’Università Agraria è sempre sensibile a questi temi”.

Anche l’On. Valentina Paterna ha riferito: “La prevenzione e l’informazione sono temi fondamentali per proteggere il territorio, ringrazio l’Università Agraria per aver promosso questo incontro che mette insieme diversi enti che sono impegnati sul fronte della campagna antincendio estiva. La Regione Lazio sostiene ed è vicino al mondo del volontariato della Protezione Civile che è sempre presente e disponibile”.

È partita anche una campagna informativa da parte dell’Università Agraria tramite pannelli e manifesti, con la quale sarà data informazione alla cittadinanza ed ai turisti, con lo slogan “Aiutaci anche tu chiama” il numero verde 803555 della Sala operativa regionale di Protezione Civile da chiamare in caso di avvistamento di un incendio.