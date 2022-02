Tutela ambientale, da Montalto parte il progetto che coinvolge le scuole e i comuni - Terzo Binario News

Presentato “La crisi e l’occasione” promosso dall’assessorato locale con Enel e Juppiter Aps Giovanile

Si è tenuta nella mattinata di ieri, a Montalto di Castro, la conferenza stampa di presentazione del progetto “La crisi e l’occasione” promosso dall’Assessorato all’Ambiente, Enel e organizzato dall’Associazione Juppiter APS Giovanile. Un progetto che coinvolgerà la popolazione in età scolare e tutta la cittadinanza non solo del comune di Montalto, ma anche dei territori limitrofi.

Presenti in assemblea anche il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, il vice sindaco di Canino, Emanuela Bartolini, l’assessore alle politiche sociali e culturali, politiche giovanili istruzione e scuola del comune di Capalbio, Patrizia Puccini, e una rappresentanza del comune di Tuscania. “Questo progetto messo in campo da Juppiter di concerto con l’Assessorato all’Ambiente, che rappresento, e con l’amministrazione tutta – ha dichiarato entusiasta il vice sindaco e assessore di Montalto, Luca Benni – non è una mera utopia di facciata, ma al contrario è un progetto concreto, realizzabile, sostenibile e che può dare veramente il senso di un importante cambiamento sotto l’aspetto della salvaguardia ambientale. Tutti coloro che sono presenti qui in aula consiliare sono promotori e fautori di un evento unico nel suo genere”.

Il vice sindaco ha poi ringraziato il primo cittadino, Sergio Caci, e tutta la maggioranza per aver fortemente creduto nel suo operato e nell’organizzazione di questo progetto e nella proposta, oltre a Pierpaolo Ventura e Elisa Remoli di Enel per essere intervenuti in rappresentanza dell’ente. “Stiamo lavorando, come già in passato, in maniera virtuosa per mettere in atto una serie di interventi di natura ambientale e in materia di sostenibilità contenuti in un rigido protocollo sottoscritto dal nostro comune e da Enel, che andranno a vantaggio del nostro territorio e dei cittadini”.

“La crisi ambientale deve essere motivo di riflessione per tutti e diventare un’occasione di inversione di marcia” ha poi proseguito Benni. Efficientamenti energetici, riqualificazione ambientale, divulgazione e sensibilizzazione della popolazione, in particolare in età scolare, sono i punti cardine del protocollo che l’assessore all’ambiente vuole sviluppare a garanzia e difesa di un territorio spesso sottovalutato e ultimamente anche usurpato da interventi e prospettive invasivi.

“Gli eventi che Juppiter APS giovanile porterà a Montalto di Castro – ha poi proseguito l’assessore all’ambiente – evidenziano due importanti aspetti: coinvolgere le scuole che sono il ponte tra passato e futuro e in secondo luogo la sinergia di territorialità tra comuni e regioni. Abbiamo coinvolto in questo cambiamento anche i comuni confinanti con il nostro, cercando di superare il campanilismo in modo da interfacciarci con il territorio a tutto tondo”. Le tematiche che Juppiter sta sviluppando sono prioritarie e condivise dai comuni presenti all’incontro, secondo quanto riportato dagli stessi amministratori. “Questo territorio si appresta a una grande svolta – ha poi sottolineato Luca Benni – che porterà importanti risultati e ulteriori progetti a cui saranno chiamati tutti i cittadini e che mettono un focus sulla tematica ambientale”.