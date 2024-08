Turisti di Civitavecchia si perdono e finiscono a Reggio Emilia: "Eravamo diretti sul Garda" • Terzo Binario News

Il gruppo di vacanzieri “dispersi” intervistato dalla Gazzetta di Reggio

Un gruppo di turisti civitavecchiesi diretto sul lago di Garda si perde e finisce a Reggio Emilia.

Poco male, visto che la Città del Tricolore è un’ottima tappa per una gita.

A raccontare le vicissitudini della comitiva alla vigilia di Ferragosto è la Gazzetta di Reggio, quotidiano cittadino.

«Eravamo diretti al lago di Garda… ma siamo finiti a Reggio Emilia». Si è presentato così il gruppo di turisti di Civitavecchia parecchio spaesato, in cerca di un po’ di ombra in via Spallanzani, una zona solitamente non proprio ben frequentata del centro storico (proprio martedì il cane della polizia Victor ha trovato un panetto di hascisc nascosto tra gli alberi).

«Cosa c’è da fare in città?» chiedono disperati e sudati i turisti, visto che nel primo pomeriggio il termometro sfiorava i 35 gradi. «Non lo so, veramente sono di Zocca» rispondo loro.

Così, dopo una buona decina di minuti a conversare su Vasco Rossi, i tour, le canzoni più belle e sul fatto che forse sarebbe stato meglio per loro salire in Appennino, reggiano o modenese che sia, considerato sì il tenore dei personaggi che vi soggiornano (Giovanni Lindo Ferretti per citarne uno di sponda reggiana) ma soprattutto le temperature decisamente più fresche, la verità viene a galla.

«Siamo di Civitavecchia, dobbiamo raggiungere il lago di Garda domani e oggi abbiamo fatto tappa qui a Reggio, soggiorniamo all’hotel Mercure Astoria. Il giro delle principali attrazioni in città, piazza Prampolini, San Prospero eccetera, lo abbiamo fatto questa mattina. Poi abbiamo pranzato in un ristorante sotto i portici e ora non sappiamo come far venire sera. Però rispetto a Civitavecchia c’è un po’ meno umidità, almeno quello».