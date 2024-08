Serata danzante senza autorizzazioni, denunciato il gestore di uno stabilimento a Tarquinia • Terzo Binario News

Un altro fine settimana all’insegna dei controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Tuscania, in tutto il territorio, a partire dal litorale, dove l’impegno è sempre massimo per garantire un divertimento sano e sicuro.

A Tarquinia è stato denunciato in stato di libertà un 43enne italiano, gestore di uno stabilimento balneare, che ha organizzato una serata danzante, che ha richiamato una gremita folla di giovanissimi, senza le prescritte autorizzazioni, incorrendo così nella specifica violazione del T.U.L.P.S. e nella violazione penale di disturbo del riposo delle persone.

A Canino è scattato il ritiro della patente di guida con sequestro dell’autovettura ad un trentenne straniero, sorpreso alla guida con un grammo di hashish. A Tuscania denunciato un 26enne straniero per possesso di armi ed oggetti atti ad offendere, in quanto nascondeva all’interno della propria autovettura un mini arsenale di armi bianche: un pugnale con una lama superiore ai 10 centimetri, una mazza da baseball ed una stecca da biliardo con una punta in metallo “tipo lancia”. Veniva altresì sorpreso con 3 grammi di grammi hashish e segnalato alla prefettura di Viterbo per detenzione per uso personale di stupefacenti.

Ai controlli hanno preso parte i Carabinieri cinofili di Santa Maria di Galeria con un cane antidroga, le Stazioni Carabinieri di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania e Canino.

Sempre costante l’opera dell’Arma dei Carabinieri con servizi incrementati nei fine settimana, per garantire ai cittadini le meritate vacanze in sicurezza ed all’insegna della civile convivenza.