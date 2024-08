Martedì la conferenza stampa di presentazione della 61esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti • Terzo Binario News

Appuntamento per il 20 agosto alle ore 19:00 in Piazza Risorgimento. Sarà svelato il programma dettagliato della festa in programma dal 22 al 25 agosto

Tutto pronto a Cerveteri per la 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. La manifestazione più attesa e che maggiormente rappresenta le tradizioni e le eccellenze del territorio di Cerveteri, è pronta a tornare, da giovedì 22 a domenica 25 agosto, con il consueto ricco programma di eventi, che spaziano da quelli legati alle tradizioni, alle degustazioni fino ovviamente agli spettacoli serali che quest’anno si terranno in Piazza Santa Maria.

Martedì 20 agosto alle ore 19:00 in Piazza Risorgimento, la conferenza stampa di presentazione ufficiale, alla quale prenderanno parte le numerose realtà che anche quest’anno hanno contribuito all’organizzazione della Sagra.

Dopo l’intervento e i saluti iniziali da parte del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e del Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, interverranno l’Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri, che insieme a Catia Minghi di Momenti Divini curerà anche quest’anno l’allestimento e l’organizzazione della Piazza del Vino e dei Sapori, il Delegato ai Rapporti con i Rioni Manuele Parroccini, la Delegata alle Politiche di Promozione Economica Arianna Pietrolati che insieme a Francesca Di Donato dell’Associazione tra i Residenti Castel del Sasso curerà la parte dedicata agli stand e alle esposizioni degli artigiani locali e i Presidenti dei Rioni.

“Manca pochissimo alla nostra 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, l’evento più atteso non soltanto dai cittadini di Cerveteri ma da tantissimi villeggianti e vacanzieri che scelgono il Litorale per trascorrere le proprie vacanze – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – martedì in conferenza illustreremo nel dettaglio il programma e tutte le novità presenti in cartellone, che anche quest’anno cercherà di abbracciare un target estremamente vasto di pubblico. In queste settimane ci stiamo riunendo spesso per fare in modo di avere una Sagra capace di soddisfare tutti, di donare lustro e visibilità al nostro territorio e alle ricchezze di Cerveteri. La cittadinanza tutta è invitata alla conferenza di presentazione per conoscere il programma e ovviamente, è invitata ai quattro giorni di Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti!”