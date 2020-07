Trullo: pretende 50 euro poi prende a pugni titolare del minimarket - Terzo Binario News

È entrato nel negozio di alimentari, ha preteso 50 euro e poi ha sferrato due pugni al volto del titolare. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato per il reato di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale un romano di 35anni.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è entrato in un minimarket di via del Trullo: dopo aver minacciato verbalmente il titolare, un cittadino del Bangladesh di 47 anni, ha preteso la somma di 50 euro. Ricevuto il diniego, il malvivente lo ha spintonato e gli ha sferrato due pugni al volto per poi dileguarsi a piedi.

I militari, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, hanno raccolto la descrizione del 35enne e lo hanno individuato e bloccato, dopo che si è opposto con forza all’arresto. L’uomo è stato accompagnato in caserma, dove resterà in attesa del rito direttissimo.