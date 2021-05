Trovato morto in casa: è un 63enne di Civitavecchia - Terzo Binario News

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono stati allertati per soccorso a persona in via Giosuè Carducci, 18 nei pressi del mercato. Un uomo residente presso l’abitazione in indirizzo, non rispondeva alle ripetute chiamate degli amici.

I VVF hanno forzato la porta d’ingresso dell’unità immobiliare, consentendo così l’ingresso in casa del personale sanitario 118. Il medico intervenuto (intervenuto con auto medica) costatava il decesso di un un uomo (probabilmente colto da malore) di nazionalità italiana di anni 63.

Sul posto la misericordia di Santa Marinella e la Polizia di Stato per le formalità del caso.