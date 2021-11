Trovata la fuga di gas a Civitavecchia, entro breve i cittadini evacuati potranno rientrare - Terzo Binario News

Alcuni stanno già rientrando coordinati da Comune e Prociv

I Vigili del Fuoco con gli operatori della compagnia del gas hanno individuato la perdita di metano di via Annovazzi.

Attraverso gli strumenti è stata scoperta la falla e ora sono in corso gli scavi per tappare il tubo nel punto in cui si è danneggiato.

I pompieri fanno sapere che non appena il gas risulterà disperso nell’aria, dai monitoraggi costanti che sono in corso, le famiglie potranno tornare.

Probabile che ci voglia ancora qualche ora.

Il sindaco Ernesto Tedesco e il responsabile della Prociv locale Valentino Arillo sono a colloquio con i cittadini attualmente evacuati, circa le possibilità che si prospettano nel caso in cui dovessero passare la notte lontano da casa.

Come sempre grande lavoro della Protezione civile. Attivato già nel pomeriggio il Coc.

Intanto gli inquilini di via Calisse 59 hanno potuto far ritorno, così come quelli di via Bernini 51.

Da sottolineare la generosità della pasticceria Bon Bon, che ha offerto un the caldo alle persone anziane immediatamente evacuate.