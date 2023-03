Trova un set porno nell’appartamento: sorpresa non richiesta a Dragona • Terzo Binario News

Affittuario rincasa e trova un set a luci rosse, poi il parapiglia

Una scena da film, in tutti i sensi. Torna prima del dovuto a casa. E, invece della solita immagine, davanti trova l’appartamento dove vive in affitto da qualche mese trasformato in un set ad alto tasso erotico. Insomma, di quello che c’era non mancava niente: attori e tutto il necessario. C’è anche il proprietario dell’abitazione. L’affittuario, oltre a chiedere spiegazioni, avrebbe chiamato anche la polizia: e a quel momento sarebbe andato in scena un fuggi-fuggi generale. Il tutto è avvenuto a novembre, a Dragona.

La notizia è riportata da Michela Allegri sul Messaggero. Sul fatto, secondo quanto scritto, la Procura vuole vederci chiaro. Inoltre, gli agenti – una volta giunti sul posto – hanno preso atto della lite tra proprietario e affittuario. Si legge sul quotidiano romano: “Il caso del set abusivo, però, rischia di venire archiviato: il reato ipotizzabile sarebbe la violazione di domicilio, ma, per il momento, sul tavolo del pm Francesco Basentini, titolare del fascicolo, non è ancora arrivata nessuna denuncia, circostanza che renderebbe impossibile portare avanti l’inchiesta”.

Insomma, fidarsi è bene. Non fidarsi è meglio. Con o senza luci rosse.