Mega discarica alla Fiera di Roma, sequestro dei Carabinieri • Terzo Binario News

Controlli dei militari anche a Massimina e Piana del Sole

I Carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia hanno condotto in arco pomeridiano e serale un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio ad “alto impatto” nell’ XI Municipio, effettuato in particolare nella zona “Massimina”, “Piana del Sole” e Fiera di Roma con lo scopo di contrastare fenomeni delittuosi di natura predatoria, legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e di degrado urbano.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno nel complesso controllato 95 persone e 68 autoveicoli.

Il servizio ha permesso di arrestare 2 uomini, di cui uno in flagranza di reato per evasione (poiché risultato assente al controllo effettuato presso la propria abitazione, in violazione delle prescrizioni impostegli, salvo poi essere rintracciato successivamente, nei pressi della propria abitazione, in assenza di giustificato motivo) e uno in esecuzione di ordine di carcerazione per il reato di atti persecutori (per reiterate condotte offensive e minacciose dell’uomo nei confronti dell’ex compagna)

L’attività di controllo in materia di circolazione stradale ha permesso di elevare complessivamente 7 contravvenzioni al codice della strada con sanzioni per complessivi 4.345,00 euro circa.

Nel medesimo contesto, i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria hanno sequestrato 3.000 mq di aree di parcheggio esterne all’ingresso “ovest” della nuova Fiera di Roma, contrassegnate dalle lettere “A”, “B”, “C”, data la presenza di copiosi sversamenti di rifiuti, (scarti di lavorazione di alluminio, materiale di risulta di varia natura, calcinacci ecc).