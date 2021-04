Trevignano e turismo di qualità: si può fare - Terzo Binario News

Non ha perso tempo Valentina Corrado, la neo-assessora al Turismo della Regione Lazio, espressa dal Movimento 5 Stelle. Un milione di euro sbloccati per mettere in sicurezza gli arenili dei comuni lacuali del Lazio. Questa è una grande opportunità per Trevignano per migliorare i servizi e l’estetica del paese al fine di attrarre sempre più un turismo di qualità.

Le spiagge: luogo di attrazione sia per il turismo di prossimità proveniente da Roma, soprattutto nei fine settimana, ma anche per il turismo di più ampie prospettive proveniente da luoghi più lontani e dall’ estero.

Sarà necessario, per prima cosa, eliminare concretamente la plastica e gli altri rifiuti che si nascondono sotto il ben pettinato velo di sabbia, facendolo in modo sistematico e non con delle pur lodevoli azioni spot.

Ed oltre alle spiagge sarà necessario iniziare a guardare anche sott’acqua perché, purtroppo, anche lì si trova di tutto, materiale probabilmente interessante per i futuri archeologi ma decisamente fastidioso, per non dire pericoloso per i frequentatori del nostro bel litorale. E l’azione dovrà essere estesa a chi sporca, non solo attraverso un giusto richiamo ma anche attraverso delle azioni legali concrete come l’elevare congrue multe a chi vi spenge la sua sigaretta o vi nasconde il suo sacchetto di plastica dopo aver mangiato un panino.

Sarà opportuno inoltre attrezzare la spiaggia per le persone diversamente abili in modo congruo, forse non estetico ma certamente funzionale, con sdraio e ombrelloni che facilitino la fruizione della spiaggia delle persone in autonomia, oltre che con l’ausilio di eventuali accompagnatori, non sempre disponibili.

Ma vogliamo pensare anche a chi frequenta le spiagge con i propri amici pelosi, la cosiddetta “Bau Beach” chiamata da tutti “la spiaggia dei cani” che viene utilizzata, come giusto che sia, dalle famiglie che vengono a fare il bagno in compagnia dei loro amici a quattro zampe. Oltre 200 persone hanno richiesto lo scorso anno, attraverso una raccolta di firme da noi organizzata, di attrezzare questo tratto di spiaggia, mettendo in sicurezza non solo le famiglie con i propri pelosi ma anche le persone che camminano sul tratto pedonale antistante.

Siamo veramente felici che la collaborazione fra il Movimento e il Pd in Regione stia funzionando in modo sollecito e guardando alle necessità del territorio. Ci impegneremo sempre di più affinché i frutti di questa collaborazione siano positivi e vi sia un sempre maggior coinvolgimento da parte dei cittadini e gli abitanti del territorio, sia storici che di recente acquisizione.

MoVimento 5 Stelle Trevignano Romano