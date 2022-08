Treno acceso di notte, un cittadino di Ladispoli: "Ci si rimette in salute" • Terzo Binario News

Il commento di Alberto Mengaroni: “A questo si aggiunge l’irritazione di sottostare al capriccio del macchinista di turno”

“Volevo dire che anch’io abito in via delle Azalee e il rumore di notte è veramente intollerabile. Qui ci stiamo rimettendo pure la salute a forza di passare le notti in bianco.

A questo si aggiunge l’irritazione di sottostare al capriccio del macchinista di turno che a volte spegne il treno e a volte lo lascia accesso, in più in un momento come questo dove si dovrebbe limitare il consumo di risorse energetiche a causa del conflitto in Ucraina, Trenitalia permette di mantenere acceso un treno tutta la notte.

Ma quanto consuma? Chi paga? Non vale la giustificazione che in tal modo i pendolari trovano il treno pronto a partire il mattino: stiamo parlando di treni elettrici non di macchine a vapore, accedendo il treno mezz’ora prima della partenza si rispetterebbe il riposo degli abitanti e le esigenze dei pendolari, anche perché, ripeto, talvolta il treno la notte viene spento e la mattina riparte regolarmente.

Questa situazione va risolta, e può essere risolta adoperando un minimo di buon senso e sensibilità verso il territorio: la notizia da voi pubblicata accende un faro su questo disagio e spero che sensibilizzi chi di dovere.

Metto per conoscenza l’Ufficio Stampa della Regione Lazio e il Sindaco di Ladispoli (peraltro già interessato su questo tema in passato): avrei voluto inserire anche Trenitalia ma sul loro sito non ho trovato un indirizzo mail”.

Alberto Mengaroni

