Treni sovraffollati, sempre peggio sulla Fl5 • Terzo Binario News

Alla stazione di Civitavecchia comparsa la rampa che affaccia sul binario 2 tronco

Valigie ammassate davanti alle porte di entrata e uscita; borse e zaini appoggiati sopra, tanto da rendere difficile il passaggio; trolley tenuti lungo i corridoi che rendono praticamente impossibile spostarsi da un vagone all’altro, figurarsi sedersi. Quest’ultima diventa una vera e propria missione impossibile.

Scene di disagio quotidiano alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, che peggiora con il passare dei giorni.

Infatti con l’estate alle porte, gli accosti di navi da crociera al porto di Roma vedono l’arrivo di migliaia di turisti al giorno che si riversano sui convogli locali, nonostante sia stato messo loro a disposizione il Civitavecchia Express ovvero il treno dedicato per arrivare e tornare nella Capitale in comodità.

A pagarne le conseguenze sono i turisti stessi, e l’immagine della città non ne guadagna di certo, ma soprattutto i pendolari che si trovano il treno sovraccarico già a Santa Marinella. Per giunta in orari di punta come quelli del mattino. E non si pensi che la questione sia problematica nei giorni feriali: lo stesso film si vede anche nel fine settimana. Anzi, sui social ci sono foto e video dell’anno scorso che mostrano come la situazione non sia cambiata di una virgola.

Invece si intravedono progressi circa la questione del cancello chiuso sul parcheggio di viale della Vittoria. Infatti dopo che Rfi aveva spiegato – su richiesta di un pendolare – come fosse stato chiesto al Pincio di aprire un varco, effettivamente al binario 2 tronco è apparsa una rampa in muratura che consente l’accesso diretto allo scalo. Sono stati sacrificati alcuni posti auto ma almeno la questione, così come messa adesso, sembra in via di risoluzione. Infatti la salita non è ancora pronta ma i lavori sono in buona fase di avanzamento e dunque l’accesso dovrebbe essere aperto ufficialmente a breve.