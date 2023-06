Rapina al supermercato: dipendente chiusa in bagno, legata mani e piedi • Terzo Binario News

Il colpo in via Antonio Sant’Elia, bottino da quantificare. Indaga la Polizia

Paura al supermercato di via Antonio Sant’Elia, a Roma. Domenica 18 giugno – alle 22,30 – si è consumata una rapina. A entrare in azione sono stati tre uomini con il volto travisato. Questi hanno minacciato un dipendente, si sono fatti consegnare le chiavi della cassaforte e hanno portato via il contenuto (importo da quantificare).

Una dipendente, secondo quanto appreso, è stata chiusa in bagno, legata mani e piedi con delle fascette di plastica. Successivamente, è stata medicata sul posto dal personale del 118. Presenti anche gli uomini della Scientifica, oltre agli agenti dei commissariati Vescovio e Villa Glori. Sulla vicenda indaga il commissariato Salario.

c.b.