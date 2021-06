Una ragazzina è stata trovata morta in casa. La scoperta è avvenuta nella serata di domenica 6 giugno, in zona Torpignattara. La madre non era presente al momento della tragedia.

Secondo quanto appreso, l’adolescente aveva un cavo elettrico intorno al collo. Non sono stati riscontrati segni di violenza.

La salma è stata traslata all’Istituto di Medicina legale del Verano. Sul posto i carabinieri della Compagnia Roma Casilina.