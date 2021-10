Tre pc per la Nuove frontiere donati da Grando: servono per l'alfabetizzazione informatica - Terzo Binario News

“Con viva soddisfazione comunichiamo una sorpresa strepitosa, fattaci dal Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, in un assolato pomeriggio di ottobre.

Accompagnato dall’assessore alle Politiche Sociali Fiovo Bitti e altri esponenti dell’amministrazione comunale, si è presentato lo scorso 19 Ottobre nella sede operativa dell’Associazione Nuove Frontiere, denominata il Giardino di Annalisa, con ben 3 personal computer, che sono stati donati all ‘associazione.

Davanti alla nostra sorpresa di vedere il primo cittadino impegnato nell’istallazione delle macchine sulle postazioni, create per promuovere corsi di alfabetizzazione informatica, il Sindaco, con disarmante semplicità: «Ero rimasto colpito dall’idea innovativa di un Corso di Alfabetizzazione informatica e dai tavoli, già sistemati in attesa di essere attrezzati con i computer, che al momento non avevate disponibilità di acquistare».

Promuovendo una raccolta fondi, che ha visto una vera gara di solidarietà, il Sindaco è riuscito ad acquistare i personal computer, che con soddisfazione ha istallato personalmente in compagnia dei nostri ragazzi, impegnati nei laboratori pomeridiani.

Ringraziamo il Primo Cittadino, l’amministrazione comunale di Ladispoli e tutti coloro che generosamente hanno contribuito, per avere consentito la realizzazione di un progetto di Corsi di Alfabetizzazione Informatica per persone disabili.

Noi crediamo ciecamente nell’utilità di questo progetto.

Gli studi che costantemente ci impegnano, supportati poi da dati di fatto, ci hanno insegnato che,i ragazzi disabili, attraverso diverse modalità di apprendimento, possono sorprenderci e meritano di essere supportati con interventi educativi efficaci ed efficienti.

Non pretendiamo altro che fare apprendere loro i primi rudimenti d’informatica, quelli in uso a tutti, cosi elementari da poter giocare a un video game o poter inviare un messaggio o quant’altro possa servire a rendere più aperta anche la loro vita.

Un passo, anche questo, verso una tanto agognata e non utopica integrazione.

Siete già invitati, da ora e per sempre, a verificare di persona ogni più piccolo successo e avanzamento verso questa alfabetizzazione.

Ci piace ricordarvi e sottolineare che il ringraziamento non viene solo da noi, Nuove Frontiere, mada tutti i ragazzi e i genitori che partecipano ed usufruiscono di questo “Polo delle Disabilità”, utilizzato nelle attività mattutine dalla cooperativa CassiAvass e dall’Associazione per le persone non udenti : Controvento e il pomeriggio per i laboratori dell ‘associazione.

Vi ringraziamo ancora per averci dato modo di far partire questo progetto che, a quanto ci risulta, è il primo nel suo genere e non solo sul nostro territorio.

Ci auguriamo che queste manifestazioni d’affetto e stima diventino sempre più numerose da parte della cittadinanza, al di là di qualsiasi appartenenza, con l’unico obiettivo di dare un presente e un futuro alle persone disabili”.

la Presidente Aps Nuove Frontiere Onlus Ets Cesarina Olivan