Tre maestri pizzaioli del Lazio sul tetto del mondo • Terzo Binario News

“Complimenti ai tre maestri pizzaioli laziali che ai campionati del mondo della pizza 2024 hanno reso onore alla nostra regione, distinguendosi per la bontà e la qualità di un prodotto simbolo della cultura gastronomica italiana. Andrea Gallizzi di Roviano ha vinto il World Pizza Team nella categoria ‘Pizza in Pala’, Lorenzo Carletti di Castel Sant’Elia (Viterbo) è arrivato primo nel mondo per la sua ‘Pizza Napoletana’ e Domenico Sancamillo di Bellegra ha raggiunto la prima posizione nella categoria ‘Pizza in Teglia’”.

Così sui social il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.