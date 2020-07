Tre locali chiusi tra Fregene e Fiumicino, raffica di multe per sosta selvaggia - Terzo Binario News

Tre locali chiusi tra Fregene e Fiumicino, circa 60 contravvenzioni per parcheggi selvaggi e diversi controlli amministrativi sugli ambulanti. È questo il bilancio della Polizia Locale sul weekend appena trascorso.

“Ci siamo molto concentrati sulla piazzetta di Fregene – spiega la comandante Lucia Franchini – dove abbiamo dovuto chiudere due locali, uno dei quali per la seconda volta, a causa di assembramenti di clienti. Un altro provvedimento di chiusura, ma per musica oltre l’orario consentito, è stato preso nei confronti di un locale di via di Torre Clementina, a Fiumicino”.

“Diverse le contravvenzioni ad auto in sosta selvaggia, circa 60, soprattutto a Fregene – prosegue Franchini – mentre la situazione sulle spiagge è apparsa sotto controllo, non solo a Fregene”.

“Un’altra sanzione amministrativa è stata necessaria nei confronti di giostrai che sono risultati privi di alcune autorizzazioni – conclude la comandante -, mentre i tanti ambulanti controllati sono risultati in regola con i permessi”.