Tre giovani della Rugby Ladispoli-Cerveteri tornati dalla Academy Ireland • Terzo Binario News

Francesco, Diego e Joele della Ur Ladispoli-Cerveteri hanno fatto due intense settimane di rugby presso la Rugby Academy Ireland dal 27 luglio al 9 agosto: la prima settimana presso una struttura a Midleton, vicino Cork, la seconda a Kilchenny.

C’erano ragazzi provenienti da vari paesi, tipo America, Spagna, Messico, Argentina, Emirati Arabi, Francia e Belgio, di età compresa tra i 16 e i 19 anni. Erano seguiti da molti professionisti del settore e facevano 4 allenamenti al giorno, alternando campo, palestra, piscina e anche molta teoria, sempre tutto in lingua inglese.

Queste due settimane intense e ricche, sono state per i tre ragazzi, motivo di enorme crescita sia personale che dal punto di vista tecnico e tattico. Inoltre non sono mancati momenti di svago e relax con sauna, partite di hurling irlandese, sedute di yoga e lezioni con un esperto nutrizionista.

L’accademia per i ragazzi ha significato veramente molto, ed hanno portato a casa un bagaglio non indifferente ricco di nozioni rugbistiche, novità, fatiche, divertimento, lingua inglese, avventure e tante nuove amicizie in giro per il mondo.