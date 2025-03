Tre giorni di addestramento per la Prociv Civitavecchia • Terzo Binario News

Allestito un campo per altri volontari in occasione del Giubileo

Sono stati 3 giorni di addestramento per la Protezione Civile di Civitavecchia, che in occasione del Giubileo dei volontari, ha ospitato alcune delegazioni delle Regioni di Calabria, Campania, Abruzzo e Lombardia.

Grazie anche alla sensibilità del Sindaco Marco Piendibene, dell’Assessore Scilipoti e sotto la direzione del Dirigente Iorio, i volontari del Gruppo Comunale hanno allestito il campo di accoglienza soccorritori, previsto in caso di emergenza, con tende e cucina mobile campale.

È stata l’occasione di addentrarsi per tutti i volontari dei settori del Gruppo Comunale, dalla Segreteria Operativa, alla Logistica e cucina, inoltre non sono mancati momenti di riflessione sulle procedure operative e formazione.

Tra le delegazioni, volontari della zona rossa Campi Flegrei, altri del Comune di Farindola, un’ amicizia che ci lega dai tempi della tragedia di Rigopiano , come anche i calabresi, e lombardi della bergamasca, che si sono anche recati al raduno di Piazza S.Pietro insieme ai volontari di Civitavecchia.

Nel corso dei tre giorni è stata anche l’occasione di far conoscere e visitare la città, ma soprattutto rivedersi in tempi di calma, perché con tanti ci si è sempre incontrati sui teatri operativi. Dicevamo momenti di formazione e conoscenza con il meteorologo Antonio Marino , e con il responsabile istruttore Divisione droni di CISSTEMa Luigi Contin, e del coordinatore Valentino Arillo che ha illustrato la tecnologia per la gestione e le telecomunicazione di pronto impiego in uso alla Protezione Civile di Civitavecchia. Si è poi parlato degli scenari in atto nei Campi Flegrei, dei prossimi appuntamenti di giugno e luglio con il Giubileo dei giovani, e della campagna antincendio boschivo. Tre giorni intensi di lavoro, ma anche di orgoglio per tutti i volontari locali, che hanno ricevuto un grande ringraziamento e apprezzamento da tutte le delegazioni, da trasferire anche agli amministratori. Infine il coordinatore Arillo ha voluto ringraziare tutti i volontari del Gruppo Comunale per la professionalità e l’impegno che ogni giorno mettono a disposizione per gli altri.