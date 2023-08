Tre fermi e un arresto nel Ferragosto della Polizia di Roma Capitale • Terzo Binario News

Sicurezza e controlli della Polizia Roma Capitale nel corso del week end e durante il ferragosto: 3 le persone fermate ed una arrestata

Si sono svolti tra venerdì e domenica i controlli da parte della Polizia di Roma Capitale del gruppo X Mare per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Tre le persone fermate ed identificate: un uomo italiano di 53 anni che dopo esser fuggito, è stato fermato dagli agenti verso i quali ha opposto resistenza, per poi calmarsi; nei suoi confronti oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale sono state elevate tre sanzioni per un totale di 1632 €.

Due uomini di nazionalità marocchina sono stati colti a chiedere soldi per poter parcheggiare; fermati e denunciati per aver reagito ed essersi scagliati contro la pattuglia.

Uno dei due è stato trovato in possesso di 1200 € in banconote di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Controlli di polizia Amministrativa sono stati svolti sul litorale romano dove gli operanti hanno riscontrato molteplici irregolarità in violazione del Regolamento di Polizia Urbana, per diffusione di musica ad alto volume in un locale del centro storico e per installazione di diffusori sonori all’esterno che hanno portato a due diversi verbali del valore di 300€.

Sanzioni per un totale di 1032 euro in violazione del Codice della Navigazione per uno stabilimento balneare che, sebbene autorizzato per l’attività della discoteca, mancava della necessaria cartellonistica.

A norma del codice della strada, sono stati 136 i veicoli controllati, tre conducenti trovati con revisioni scadute e due verbali elevati per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, nonché uno elevato per guida in stato di ebbrezza.

Nella prima mattinata di Ferragosto, nel corso dei controlli del territorio, un autobus di linea è stato bloccato da una persona che si agitava davanti al mezzo rendendo impossibile la prosecuzione della corsa.

Gli operanti intervenivano nei confronti di un uomo peruviano di 50 anni che, in palese stato di alterazione, si scagliava contro gli stessi spintonandoli, creandone una colluttazione.

Tratto in arresto arresto, è stato portato presso il gruppo dove ha continuato ad avere reazioni fuori controllo.

Per lui è stato fissato, in data odierna, il rito direttissimo per interruzione di pubblico servizio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, danneggiamento di beni pubblici; è risultato essere sprovvisto di Permesso di Soggiorno.

Nei suoi confronti è stato disposto anche l’ordine di allontanamento per ubriachezza molesta.