Trasversale da Orte a Civitavecchia, Panunzi (Pd): “Avanti con l’ultimo tratto” - Terzo Binario News

L’opera pubblica è stata inserita dal Governo nel decreto Semplificazioni: “Stiamo per rendere adeguato il sistema stradale della Tuscia”. Il finanziamento è di 472 milioni di euro

La strada trasversale da Orte a Civitavecchia sembra essere ormai realtà, dopo l’inserimento dell’opera nel decreto Semplificazioni approvato dal Governo. A parlarne è il consigliere regionale del Partito democratico e vicepresidente della X commissione, Enrico Panunzi, soddisfatto per il passo avanti che vede anche il tratto stradale della zona fra i lavori pubblici per i quali arriveranno dei commissari e che precede un finanziamento di 472 milioni di euro.

“Siamo di fronte a un’occasione fondamentale per la crescita del nostro territorio – commenta Panunzi – Si potrà infatti accelerare su un’infrastruttura strategica che collegherà il porto di Civitavecchia all’Adriatico, interessando tutta l’Italia centrale. Verso un’opera così rilevante è plausibile trovare possibili convergenze, come per esempio l’ordine del giorno del senatore Umberto Fusco del giugno 2019”.

“Insieme alla Regione Lazio – ricorda il consigliere regionale, sottolineando il proprio impegno per il raggiungimento di questo obiettivo – è stato svolto un grande lavoro. È stato finanziato con 117 milioni di euro il tratto Cinelli-Monte Romano inaugurato a dicembre 2018 e realizzato in soli due anni. Ora si presenta questa opportunità unica di completare l’ultimo tratto”.

Panunzi sottolinea infine che “terminare la trasversale significa finalmente adeguare il sistema stradale della Tuscia e ridurne il gap infrastrutturale, che rappresenta un freno economico per il sistema imprenditoriale viterbese”.