Trasporto urbano, a Civitavecchia percorso aggiuntivo per la linea C stazione-scuole - Terzo Binario News

Per prevenire eventuali disagi all’utenza, in considerazione del raggiungimento della capienza massima consentita sugli autobus che, ad oggi, in base alle disposizioni anti Covid è pari all’80%, CSP srl ha disposto la modifica della Linea C delle ore 9, con un percorso aggiuntivo che possa consentire il collegamento Stazione-Scuole.

Questo il percorso aggiuntivo della Linea C – corsa delle ore 9:

Parztenza Stazione FF.SS.

Viale Garibaldi

Piazza Vittorio Emanuele

Via XVI Settembre

Via Braccianese Claudia

Via Gaspare Pecorelli

Via Terme di Traiano

Via Roma per poi proseguire con il normale percorso.

Tale modifica permetterà di dare una eventuale alternativa di trasporto agli utenti della linea D (corsa delle ore 9:00) che necessitano del collegamento stazione-scuole.