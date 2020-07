Trasporto aereo: Ugl domani in piazza al fianco dei lavoratori - Terzo Binario News

La Ugl Trasporto Aereo scende in piazza mercoledì 8 Luglio per denunciare il totale

immobilismo delle Istituzioni verso un comparto che paga, ad oggi, i danni più alti

della crisi post Covid-19.

“E’ il momento di dare risposte concrete ad un settore in ginocchio, a tutti quei

lavoratori aeroportuali dal futuro incerto. Professionalità, competenza, abnegazione

di lavoratori che garantiscono ogni giorno la partenza e l’arrivo di migliaia di

passeggeri negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, lavoratori dimenticati, vittime di

una crisi strutturale di un comparto “congelato” fino a data da destinarsi“ – dichiara

Ignazio Mariani Vice Segretario Ugl Lazio.

“Siamo in perenne attesa della convocazione da parte della Regione che ci aveva

garantito un incontro, mai avvenuto. Lavoratori in cassa integrazione, lavoratori

stagionali – continua Mariani – senza garanzie e senza strumenti di sostegno al

reddito, fantasmi di un comparto sul quale il Governo e la Regione hanno spento le

luci. La Ugl chiede a gran voce una programmazione economica che riguardi

l’interno settore e chiede alla Regione Lazio di mettere in campo tutte quelle misure

per garantire una necessaria ripresa e la tutela occupazionale”.