Trani sulla Tarip: "Perso finanziamento regionale per l'invio sbagliato di documenti" - Terzo Binario News

“L’amministrazione di Ladispoli esclusa da un bando della regione per la concessione dei contributi finanziari per la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata ed in particolare la tariffazione puntuale.

Sinceramente a guardare la motivazione si rimane sconcertati ! “Non è stato presentato un progetto di fattibilità per la TARIP “ bensì i documenti della gara d’appalto dell’intero servizio di igiene urbana.

La città di Ladispoli ha perso la possibilità di avere a disposizione circa 100.000,00 da spendere per mettere in atto la tariffazione puntuale , quella tanto sbandierata dal nostro Sindaco .La capacità di progettazione è l’unica via percorribile per dare ossigeno ed immettere nuove risorse sul territorio, quella capacità che è sempre mancata all’attuale amministrazione”.

Eugenio Trani