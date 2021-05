Trani: "Mozione per allargare il Chenis a Cerveteri e Ladispoli ma l'assise latita" - Terzo Binario News

“Un filo invisibile unisce, in questa giornata, le molte realtà impegnate nell’assistenza della persona inguaribile, anche attraverso le cure palliative.

Tra queste annoveriamo la nostra eccellenza “hospice Carlo Chenis” di Civitavecchia .

La struttura accoglie pazienti con patologia ad andamento cronico evolutivo per la quale non esistono terapie, o se esse esistono, sono inadeguate e inefficaci ai fini di stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della qualità della vita.

Il movimento civico “Ladispoli Città” ha presentato a fine ottobre una mozione rivolta a far estendere ai cittadini di Ladispoli e Cerveteri l’assistenza dell’hospice di Civitavecchia ma l’indifferenza, quando non c’è un tornaconto personale, regna sovrana. A quando un Consiglio Comunale che prenda in esame la nostra istanza ? Non è dato sapere !”

Eugenio Trani