Trani: "Grando se vuole unità a palazzo Falcone non politicizzi lo scontro e revochi le deleghe a Cavaliere" - Terzo Binario News

“Ho ascoltato attentamente l’intervento del Sindaco Grando nella manifestazione che si è tenuta ieri a Ladispoli, con i commercianti del litorale.

Mi ha interessato la parte del richiamo all’unità delle forze politiche e sociali della città per affrontare la pandemia. Sono d’accordo, crediamo che sia necessaria.

Per questo motivo, ci aspettiamo che Grando ponga davvero al centro della sua azione l’emergenza sanitaria visto il numero dei contagi che c’è in città. A oggi 277, nella nostra Asl il dato più elevato.

E che inizi col non partecipare a manifestazioni di categoria politicizzando lo scontro. Da quel che ho potuto ascoltare il bersaglio della manifestazione era il governo nazionale, almeno dai chiari insulti lanciati all’arrivo del corteo alla stazione, peraltro ben uditi dai residenti delle zone limitrofe.

Inizi il sindaco a varare immediatamente quelle misure comunali che sono di sua competenza e che abbiamo già chiesto ripetutamente:

esenzione totale della Tari per il periodo di chiusura per tutti i ristoranti e le attività colpite dall’ultimo DPCM;

proroga al 31 marzo 2021 della terza rata della Tari per tutte le attività commerciali e per i cittadini che stanno in uno stato di difficoltà;

sospensione del pagamento Imu per tutti i proprietari di immobili di categoria C1;

Costituzione di un fondo per aiutare le famiglie e i singoli in difficoltà ; anticipazione dell’Ente Comune di Ladispoli per tutte le famiglie che devono ricevere il contributo affitto da parte della Regione Lazio, in base alla graduatoria depositata.

Il Sindaco Grando può iniziare da un aspetto più semplice a costo zero: togliendo le deleghe al consigliere negazionista Cavaliere, che solo pochi giorni fa continuava nei suoi sproloqui complottisti.

Solo così la città può cercare di affrontare questi giorni difficili. Solo così si crea quel clima che il Sindaco Grando evoca ma che poi sembra non interessargli seriamente. A lui, come ad altri esponenti della sua amministrazione che continuano a straparlare senza fare niente altro”.

Eugenio Trani