Gli Amici di Grillo Santa Marinella: "Mozione per una campagna contro le forme di sessismo" - Terzo Binario News

Una larga parte degli attivisti dell’associazione Amici di Beppe grillo di Santa Marinella ha protocollato una mozione per impegnare il Sindaco ed il consiglio comunale a predisporre una campagna comunicativa e socio culturale per contrastare i fenomeni del sessismo, dell’omofobia, della bifobia, della lesbofobia e della transfobia.

Gli attivisti condannano le contestazione al disegno di legge, contro l’odio e la discriminazione e chiedono di sollecitare il Parlamento all’approvazione del disegno di legge “Zan” che va in tale direzione.

Il ddl è volto a tutelare tutti i cittadini vittime di discriminazione e violenza nel rispetto della Costituzione italiana e dei valori fondanti della democrazia.

Nel nostro Paese e nel resto del mondo vengono perpetrati ogni giorno reati efferati, umiliazioni, abusi psicologici e fisici nei confronti di persone Lgtb, donne, stranieri o chiunque sia considerato diverso.

Purtroppo negli ultimi anni si è diffusa ancor di più una visione della società basata sull’odio contro il debole, sulla prevaricazione di una cultura su un’altra, sulla emarginazione e criminalizzazione di chi non risponde a canoni creati ad hoc da una politica populista e nazionalista.

Questa cultura di intolleranza anche a causa di coloro che strumentalmente utilizzano messaggi sociali e culturali ispirati alla intolleranza, al razzismo, alla misoginia, alla omotransfobia, gli stessi che oggi, attaccano il disegno di legge Zan e che vogliono portarci indietro e non avanti con i diritti civili, viene assolutamente condannata e respinta, sradicando definitivamente la cultura dell’odio e dell’intolleranza a partire dalla famiglia, dalla scuola, dal linguaggio dei media e della politica anche attraverso leggi chiare e risolutive.

Ricordiamo che che non sarà vietato dire che l’unica famiglia sia quella formata da padre e madre, ma saranno vietate le azioni che portano all’odio verso le famiglie arcobaleno. Per questo ringraziamo la senatrice Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle che ha lavorato su questo ddl e riteniamo che il disegno di legge vada in questa direzione e supporteremo per la sua approvazione senza emendamenti fuorvianti e anacronistici.