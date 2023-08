Tragedia di Marcinelle, il ricordo del Comune di Ladispoli • Terzo Binario News

Giornata del Sacrificio del lavoro italiano nel mondo

Sessantasette anni fa la tragedia della miniera di Marcinelle in Belgio: erano le 8:10 dell’otto agosto 1956 quando un incendio si propagò in profondità e non concesse scampo ai 262 minatori (sui 275 in turno),136 erano italiani, emigrati in base al Protocollo italo-belga che prevedeva l’invio di 50.000 lavoratori in cambio di carbone.

Ladispoli in occasione del 67° anniversario della tragedia di Marcinelle e della 22ª Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo ricorda con commozione e rispetto il sacrificio dei tanti caduti sul lavoro in Patria e all’estero.

“A loro e a tutti i caduti sul lavoro – ha commentato il sindaco Grando – va il nostro pensiero e la nostra profonda riconoscenza e la promessa del massimo impegno per evitare che tragedie come questa si possano ripetere”.