Migliora la viabilità sulla via Aurelia all’incrocio di via Tre Denari, presenza della Polizia Locale di Fiumicino si fa sentire • Terzo Binario News

Le dichiarazioni della Comandante di Polizia Locale e del Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino Roberto Severini

La viabilità sulla via Aurelia all’altezza di Torrimpietra con l’incrocio di via Tre Denari, la strada che la domenica si intasa per raggiungere il mare di Maccarese e Fregene finalmente è più snella con l’intervento della Polizia municipale di Fiumicino che gestisce il traffico proveniente dalla Capitale.

Il problema però è strutturale dal momento che c’è il reale bisogno di un intervento sul ponticello troppo stretto per la percorrenza a doppio senso.

“È chiaro che si tratta di un problema esclusivamente strutturale perché una volta posta l’attenzione, risolto il problema del ponticello allargando magari a due corsie, ma poi questo di questo se ne occuperanno i tecnici, e magari prevedendo una regolamentazione diversa anche nell’incrocio a Valle sulla via Aurelia. Risolti strutturalmente questi due nodi che sono poi così attigui credo che il problema della viabilità che poi si ripercuote sulla via Aurelia inevitabilmente potrà essere definitivamente risolto”, ha detto la Comandante di Polizia Locale Daniela Carola

“Qui abbiamo dei problemi strutturali che vanno risolti, la presenza dei vigili non risolve il problema ma serve quantomeno a studiare, monitorare e verificare quali sono i veri interventi da fare. Di certo abbiamo dato un’ottima risposta e si vede dalle chiamate e dalla circolazione che non ha più creato grandi problemi. Quindi sì Il traffico non lo abbiamo ovviamente eliminato ma sicuramente è diventato più scorrevole e meno problematico”, ha aggiunto il Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino Roberto Severini.

“Ma qui sono due gli interventi da fare – continua Severini – l’assessore ai lavori pubblici Giovanna Onorati già ha fatto degli incontri con ANAS per verificare come risolvere il problema strutturale sulla Via Aurelia. Sono già in fase avanzata questi incontri, mentre per quanto riguarda il ponticello, bisognerà entrare in trattativa anche con Ferrovie dello Stato e valutare quello che è un collegamento tra Anas, Comune e Ferrovie per trovare una soluzione definitiva”