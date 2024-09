Tradizione di successo a Bracciano e Anguillara Sabazia per il taekwondo olimpico • Terzo Binario News

Il Taekwondo, arte marziale coreana che combina agilità, precisione e potenza, ha conquistato un posto speciale nel panorama sportivo internazionale, guadagnandosi lo status di sport olimpico nel 2000. In Italia, e in particolare nelle comunità di Bracciano e Anguillara Sabazia, il Taekwondo sta crescendo rapidamente grazie all’impegno di realtà locali come Sport for You 2, che da anni promuove questa disciplina con passione e dedizione.

L’Ascesa del Taekwondo alle Olimpiadi

Il Taekwondo ha fatto il suo debutto come sport dimostrativo alle Olimpiadi di Seul 1988 e Barcellona 1992, per poi essere ufficialmente inserito nel programma olimpico a Sydney nel 2000. Questo sport ha catturato l’immaginazione del pubblico con la sua spettacolarità e la necessità di velocità, tattica e preparazione fisica. Gli atleti italiani hanno contribuito significativamente al prestigio di questa disciplina: Mauro Sarmiento, Carlo Molfetta e Vito Dell’Aquila sono solo alcuni dei nomi che hanno portato medaglie importanti a casa, aiutando a rendere il Taekwondo sempre più popolare in Italia.

Il Taekwondo Italiano alle Olimpiadi e Paralimpiadi

L’Italia ha visto i suoi atleti primeggiare sulle scene olimpica e paralimpica. Mauro Sarmiento ha conquistato medaglie a Pechino 2008 e Londra 2012, Carlo Molfetta ha ottenuto l’oro a Londra 2012 e Vito Dell’Aquila ha vinto la medaglia d’oro a Tokyo 2021. A Parigi 2024, Simone Alessio ha ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria -80 kg maschile, mentre Antonino Bossolo ha conquistato il bronzo nella categoria K44 -63 kg alle Paralimpiadi, dimostrando l’eccellenza del Taekwondo par alimpico italiano.

Vito Dell’Aquila, nonostante un grave infortunio che lo ha costretto a ritirarsi ai quarti di finale, ha dimostrato un grande valore e determinazione nelle Olimpiadi di Parigi 2024. Il suo coraggio e la sua resilienza sono stati un esempio di dedizione per il mondo dello sport.

Benefici del Taekwondo per il Corpo e la Mente

Il Taekwondo non è solo uno sport da combattimento; è una disciplina che offre significativi benefici fisici e mentali per praticanti di tutte le età. Per i più piccoli, rappresenta una grande opportunità per sviluppare abilità motorie, coordinazione, autocontrollo e autostima. Gli adulti, invece, trovano nel Taekwondo un’attività completa che combina allenamento cardiovascolare, sviluppo della forza e gestione dello stress, mentre apprendono tecniche di autodifesa.

Sport for You 2: Un Faro del Taekwondo nel Territorio

Nelle cittadine di Bracciano e Anguillara Sabazia, Sport for You 2 è un autentico punto di riferimento per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al Taekwondo. Con un team di istruttori qualificati, guidato dal direttore tecnico Luca Giannini (cintura nera quarto dan), la società offre corsi per ogni fascia d’età e livello di abilità. Tra gli allenatori, spiccano nomi come Marco Frangella (cintura nera secondo dan), Massimo Lelli (cintura nera primo dan), Stefano Ranzo (cintura nera primo dan) e Marco Ferretti (cintura nera secondo dan, esperto in preparazione atletica per sport da combattimento).

Collaborazioni e Supporto Completo per gli Atleti

Sport for You 2 non si limita all’allenamento tecnico. La società collabora attivamente con medici sportivi, nutrizionisti e fisioterapisti per offrire un supporto a 360 gradi agli atleti. Queste figure sono fondamentali per garantire una preparazione atletica ottimale e la salute a lungo termine degli iscritti. I medici sportivi monitorano costantemente lo stato di salute degli atleti, i nutrizionisti forniscono consigli personalizzati per un’alimentazione bilanciata, mentre i fisioterapisti sono essenziali per la prevenzione e la gestione degli infortuni.

Risultati di Eccellenza degli Atleti Locali

Gli atleti di Sport for You 2 hanno ottenuto risultati importanti sia a livello nazionale che interregionale. Tra i campioni che si sono distinti figurano Valentina Sandrelli, Valentina Traversi e Nicolas Bonde, tutti vincitori ai campionati italiani cinture nere. Anche i giovani promettenti della società hanno dimostrato il loro talento in competizioni come il Kim e Liu, un torneo dedicato alle nuove leve del Taekwondo.

Dove e Come Praticare il Taekwondo a Bracciano e Anguillara Sabazia

Chi vive a Bracciano o Anguillara Sabazia e desidera sperimentare i benefici del Taekwondo, può trovare in Sport for You 2 il luogo perfetto per iniziare o perfezionarsi in questa disciplina. Gli allenamenti si tengono presso due strutture:

• A partire dal 2 settembre

• Fight Club Pro – Anguillara Sabazia

• Via Cavalieri Vittorio Veneto 1/5, 00061 Anguillara Sabazia (RM)

• Lunedì, Mercoledì e Venerdì:

• A partire dal 3 settembre • Spazio Manipura – Bracciano • Via Arno 9/C, 00062 Bracciano (RM):

Martedì e Giovedì, Sabato (solo per Agonisti):

• Contatti per Iscrizioni e Informazioni:

📲 WhatsApp: 3382093313

✉️ Email: sportforyou2taekwondo@gmail.com