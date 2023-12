“Tradisce” il Pd e passa tra le fila di Baccini: la Califano e Pagliuca chiedono le dimissioni della Consigliera Giua • Terzo Binario News

Durante la riunione dei capigruppo dell’altro giorno, la consigliera del Partito Democratico Valentina Giua ha comunicato di aver scelto di lasciare il Gruppo del Pd, nel quale era stata eletta, per entrare a far parte della lista civica ‘Fiumicino Libera’.

Si rimane basiti della sua scelta, una decisione personale che occorre rispettare, anche se di difficile comprensione e che, come ci ha formalmente comunicato, prescinde dal clima di lealtà e collaborazione che contraddistingue non solo il Partito Democratico della nostra Città, ma tutti i gruppi di opposizione in Consiglio comunale.

Le auguriamo buon lavoro; non sarà facile, per gli elettori del PD che hanno scelto Giua come loro rappresentante, vederla tra le fila di un movimento che vede il suo capolista delegato del sindaco Baccini. A sei mesi dalla sua elezione nulla è cambiato nella linea del Partito Democratico nazionale, regionale e comunale che, insieme alle altre liste del centrosinistra in Consiglio, continuerà a fare la propria parte, con sempre maggiore determinazione e coerenza, nel rispetto dei nostri ideali e elettori, e tenendo al centro dell’azione politica il bene della Città e dei suoi residenti.

Crediamo sia auspicabile una domanda sull’opportunità di rassegnare le proprie dimissioni per questo improvviso e inopportuno cambio di schieramento e casacca. Nel rispetto delle tante persone che hanno scelto di puntare su di lei come interprete di valori e programmi a cui ha deciso di non tenere più fede.

Lo dichiarano Michela Califano e Ezio Di Genesio Pagliuca