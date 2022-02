Tpl: venerdì 25 sciopero, per Csp "Domani possibili disagi sulle linee urbane" - Terzo Binario News

Sciopero nazionale di 24 ore venerdì 25 febbraio nel trasporto pubblico locale. A proclamarlo unitariamente sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17 e dalle ore 20 fino a fine servizio.

Lo sciopero è stato indetto per << il mancato confronto sulla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale ed il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali >>.

CSP srl rende noto pertanto che l’adesione allo sciopero dei lavoratori interessati potrebbe non consentire il regolare svolgimento del servizio. Ci scusiamo per il disagio.

