Tpl Civitavecchia, dal 16 settembre in vigore l'orario invernale • Terzo Binario News

Civitavecchia Servizi Pubblici Srl informa gli utenti del Trasporto Pubblico Locale che da lunedì 16 settembre 2024 entreranno in vigore gli orari scolastici e invernali.

Con il nuovo anno scolastico CSP srl riprende il servizio di trasporto per tutti gli studenti che frequentano le scuole del territorio comunale: riprenderà, infatti, servizio SCUOLABUS per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e saranno riattivate le linee TPL Studenti per le scuole superiori.

Il sistema tariffario e le agevolazioni studenti non hanno subito variazioni; tutto ciò anche per permettere di ampliare un sempre più ricorrente utilizzo del servizio pubblico nelle tratte urbane.

La presenza di CSP è anche nel servizio scuolabus, la cui flotta gialla trasporterà per tutto l’anno scolastico gli utenti/alunni che ne hanno fatto richiesta.

Per informazioni e dettagli consultare il sito internet www.civitavecchiaservizipubblici.it alla sezione “TRASPORTO PUBBLICO” e “SCUOLABUS”.

Linea 1

STAZIONE FF.SS. viale della Vittoria, viale Guido Baccelli, via Morandi, via Adige, viale De Gasperi, Campo oro Alto, via De Gasperi, via Adige, via Lepanto, via Barbaranelli, via Rodi, viale Europa, OSPEDALE, viale Berlinguer, via Terme di Traiano, Via Isonzo, via XVI Settembre, p.za Calamatta, p.za Vittorio Emanuele, l.go Plebiscito, viale Garibaldi, STAZIONE FF.SS. Orari Feriali: 7:05 – 8:00 – 8:50* – 9:40 – 10:30* – 11:20 – 12:10* – 13:00** – 13:55 – 14:45* – 15:35 – 16:25* – 17:15 – 18:05* – 18:55** – 19:45***

Orari Festivi:

9:00* – 9:40 – 10:20 – 11:00 – 11:40– 12:20 – 15:20* – 16:05 – 16:50 – 17:35 – 18:20 – 19:05* – 19:50*

*Transita per Campo Oro Alto

** dopo viale Garibaldi transita su viale della Vittoria, via Adige e termina a Campo dell’Oro

* Parte da Campo dell’Oro Alto e termina alla Stazione

Linea 1c

STAZIONE FF.SS., viale Garibaldi, L.go Plebiscito, P.zza V.Emanuele, via XVI Settembre, via Isonzo, via Terme di Traiano (Tribunale), viale Berlinguer, OSPEDALE, viale Europa, via Rodi, via Barbaranelli, via Lepanto, via Morandi, viale G.Baccelli, viale della Vittoria, STAZIONE FF.SS. Orari solo feriali: 7:35 – 8:15 – 8:55 – 9:35 – 10:15 – 10:55 – 11:35 – 12:15 – 13:30 – 14:10 –14:50 – 15:30 –16:10 – 16:50 – 17:30 – 18:10 – 18:50

Linea 2

STAZIONE, via Crispi, Viale Matteotti, viale Europa, OSPEDALE, via Flavioni, via Izzi, viale Labat, via Fontana, via Falda, via dell’Orto di Santa Maria, via Antica di San Liborio, via Nuova di San Liborio, via Terme di Traiano (Tribunale), via Pecorelli, via Braccianese Claudia, via XVI Settembre, p.za Calamatta, p.za Vittorio E., Viale Garibaldi, STAZIONE Orari Feriali: 6:10 – 6:25 – 7:15* – 8:10 – 9:00 – 9:50 – 10:40 – 11:30 – 12:20 – 13:10*** – 14:00 – 14:50 – 15:40 – 16:30 – 17:20 – 18:10 – 19:00 – 19:50

Orari Festivi:

9:00 – 9:50 – 10:40 – 11:30 – 12:20 – 15:30 – 16:20 – 17:10 – 18:00 – 18:50 – 19:40

*dopo via Terme di Traiano percorre via Roma, viale Baccelli, viale Togliatti, via Lepanto, via Morandi, via Adige, via A. De Gasperi, via Adige, viale della Vittoria, Stazione

**parte da via Labat

*** dopo V.le Matteotti, via Fosse Ardeatine, Via T.Traiano, Via Berlinguer, normale percorso

Linea 3

STAZIONE FF.SS, via Crispi, viale Baccelli, viale Togliatti, via Mattei, viale Pietro Nenni, via Izzi, via Navone, via Orto di Santa Maria, via Nuova di San Liborio, via Terme di Traiano, viale Berlinguer, OSPEDALE, viale Europa, viale Matteotti, via Crispi, STAZIONE FF.SS.

Orari solo feriali:

7:00 – 7:50 – 8:40 – 9:30 – 10:20 – 11:10 – 12:00 – 12:50 – 13:30 – 14:20 – 15:10 – 16:00 – 16:50 – 17:40 – 18:30 – 19:20

Linea 4

STAZIONE, viale della Vittoria, viale Guido Baccelli, via Roma, via Terme di Traiano, via Pecorelli, via Braccianese Claudia, NUOVO CIMITERO, via Braccianese Claudia, via Tirso, via Monteverdi, via Rossini, BORGATA AURELIA, via Aurelia Nord, Loc. La Scaglia, Cimitero Vecchio, Via Tarquinia, Via Isonzo, via Roma, viale Baccelli, viale della Vittoria, STAZIONE.

Orari solo feriali:

8:30* – 9:30* – 10:30* – 11:30* – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30

Transita all’interno del Nuovo Cimitero

Linea 4/5

– Solo Festiva mattina STAZIONE, P.za V.Emanuele, via XVI Settembre, via Braccianese Claudia, NUOVO CIMITERO(1), via Braccianese Claudia, via Tirso, via Monteverdi, via Rossini, BORGATA AURELIA, via Aurelia Nord, via di Sant’Agostino, Centro Nato (1), via Fontanatetta, Loc. La Scaglia, via Aurelia Nord, via Tarquinia, via XVI Settembre, P.za V.Emanuele. STAZIONE Orari solo festivi: 8:00(2) – 9:00(1) – 10:00(1) – 11:00(2) – 12:00 (1) transita all’interno del Cimitero Nuovo (2) arriva a Bagni Sant’Agostino e transita nel Nuovo Cimitero

Linea 5

STAZIONE FF.SS., viale Garibaldi, P.za V. EMANUELE, p.za Calamatta, via Tarquinia, via Aurelia Nord, (Centro Penitenziario), BORGATA AURELIA, Strada di Sant’Agostino, (CENTRO NATO), via Fontanatetta, via Aurelia Nord, via Tarquinia, p.za Calamatta, P.za V. EMANUELE, viale Garibaldi, STAZIONE FF.SS. Orari Feriali: 6:35 – 7:15(5) – 8:15(2) – 9:15(3) – 10:15(2) – 11:15(4) – 12:15(3) – 13:15(2) – 14:05 – 15:05(3) – 16:05(2) – 17:05 –18:05 – 19:05(2) – 20:00 Orari Festivi (solo Pomeriggio): 15:00(1) – 15:50 – 16:45 – 17:40 – 18:35 – 19:30(1) 1) arriva a Bagni Sant’Agostino 2) arriva a Bagni Sant’Agostino e Zona Cerreta 3) arriva al Penitenziario 4) arriva al Penitenziario, Bagni Sant’Agostino e Zona Cerreta 5) dopo via Aurelia Nord, via Fontanatetta, Centro Nato, Cerreta, Strada Sant’Agostino, Borgata Aurelia, via Aurelia Nord, via Tarquinia ed arriva alla Stazione

Linea 6

– solo feriali P.za VITTORIO EMANUELE, viale Garibaldi, via Crispi, viale Guido Baccelli, via Aurelia Sud, via delle Verbene, piazza Giovanni XXIII, viale Lazio, Via Adige, viale Baccelli, via Roma, via Isonzo, via XVI Settembre, piazza Calamatta, P.za VITTORIO EMANUELE Orari Feriali: 6:40 – 7:30 – 8:20 – 9:10 – 10:00 – 10:50 – 11:40 – 12:30 – 14:10 – 14:55 – 15:40 – 16:25 – 17:10 – 18:00 – 18:50 – 19:40

*dopo viale Garibaldi percorre: viale della Vittoria, via Aurelia Sud, via Novello, via Maroncelli, Via Scirocco via Libeccio, via Maestrale, via Maroncelli, via dei Gerani, via dei Girasoli, viale delle Sterlizie, via dei Platani, viale Lazio e prosegue normale percorso

Linea 6/7 – solo festivi

P.za VITTORIO EMANUELE, viale Garibaldi, viale della Vittoria, via Aurelia Sud, Porto Turistico (2), via Novello, via Maroncelli, via Libeccio, via Maestrale, via Maroncelli, via dei Gerani, via dei Girasoli, viale delle Sterlizie, CASALETTO ROSSO (1), viale Lazio, via Adige, viale Baccelli, viale della Vittoria, viale Garibaldi, P.za Vittorio E.

Orari FESTIVI:

8:30(2) – 9:15(1) – 10:00(2) – 10:50(1) – 11:40(2) – 12:30(1) – 15:00(2) – 15:40(1) – 16:20 – 17:10(1) – 18:00(2) – 18:50 – 19:40(1)

(1) Arriva a Casaletto Rosso

(2) Arriva al Porto Turistico

Linea 7 – solo feriali

P.za VITTORIO EMANUELE, viale Garibaldi, viale della Vittoria, via Aurelia Sud, PORTO TURISTICO (2), via Novello, via Maroncelli, via Scirocco, via Libeccio, via Maestrale, via Maroncelli, via dei Gerani, via dei Girasoli, viale delle Sterlizie, CASALETTO ROSSO (1), p.za Giovanni XXIII, via delle Verbene, via Aurelia Sud, viale della Vittoria, viale Garibaldi, p.za Vittorio Emanuele

Orari feriali:

7:30(3) – 8:15 – 9:05(1) – 9:55 – 10:40(2) – 11:25(1) – 12:10(3) – 13:00 – 14:30 – 15:10(1) – 16:00(2) – 16:50 – 17:30(1) – 18:20(2) – 19:15 – 19:50(1)

(1) Transita anche per CASALETTO ROSSO – (2) Arriva al porto Turistico

(3) Transita per Porto Turistico e Casaletto Rosso

LINEA STUDENTI n.1

Andata Orario: 7:00

Autoparco Comunale, Via Tarquinia, Via Aurelia Nord, Via Fontanatetta, Centro Nato, Strada S. Agostino, Borgata Aurelia, Via Tirso, Via Braccianese Claudia, Via XVI Settembre, P.za Calamatta, P.za V. Emanuele, L.go Plebiscito, V.le G. Garibaldi, V.le della Vittoria, Via delle Quattro Porte, V.le G. Baccelli, Via Roma, Via Terme di Traiano, Via dell’Immacolata

Ritorno Orario: 13:35

Via dell’Immacolata (Licei), Via della Polveriera, Via Pecorelli, Via Terme di Traiano, Via Roma, V.le G. Baccelli, V.le P. Togliatti Via Lepanto, V.le G. Baccelli, Via delle Quattro Porte, V.le della Vittoria, V.le G. Garibaldi, P.za Calamatta, Via XVI Settembre, Via B. Claudia, via Tirso – Borgata Aurelia, Strada S. Agostino, Centro Nato, Via Fontanatetta, Via Aurelia Nord, Via Tarquinia, Autoparco Comunale

LINEA STUDENTI n.2

Andata Orario: 7:00

Stazione FF.SS, V.le della Vittoria, Via Aurelia Sud, Porto Turistico, via Novello, via Maroncelli, via Scirocco, via Libeccio, via Maestrale, via Maroncelli, Via Novello, Via dei Gerani, Via Delle Ginestre, P.za Giovanni XXIII, Via Dei Platani, V.le Lazio, Via Adige, Via Morandi, Via Lepanto, Via P. Togliatti, V.le G. Baccelli, V.le G. Matteotti, Ospedale, Viale Berlinguer, Via Terme di Traiano, Via Dell’Immacolata.

Ritorno Orario: 14:00

Via Morandi, Via Lepanto, Via P. Togliatti, V.le G. Baccelli, Via Roma, Via Terme di Traiano, Via Berlinguer, Via Flavioni, Via Izzi, Via Labat, Via C. Fontana, Via Falda, Via dell’Orto di S. Maria, Via dei Rocchi, Via Nuova di S. Liborio, via T. di Traiano, via Don Milani, Via A. Montanucci, Via Lepanto, Via Morandi, Via Adige, V.le Lazio, Via dei Platani, Via G. Bianconi (P.za Giovanni XXIII), Via dei Gerani, Via Novello, Via Maroncelli (Supermercato “Coop”), via Scirocco, via Libeccio, via Maestrale, via Maroncelli, Via Novello Porto Turistico(solo a Richiesta), Via Aurelia Sud, V.le della Vittoria, V.le G. Garibaldi, Stazione FF.SS.