Sulla A12 lavori dopo Civitavecchia Porto e a Civitavecchia Sud • Terzo Binario News

Interventi di pavimentazione e portali segnaletici lunedì e martedì notte

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di lunedì 16 alle 3:00 di martedì 17, sarà effettuata una deviazione obbligatoria, in uscita dallo svincolo di Civitavecchia Porto per chi proviene da Roma.

In alternativa dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Civitavecchia Porto, si potrà rientrare in autostrade dallo stesso svincolo verso la SS1 Aurelia.

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione di portali segnaletici, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Civitavecchia nord.