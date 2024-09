Nuoto Master in mare, a Piombino si parla civitavecchiese grazie alla D'Amico e Valiserra • Terzo Binario News

Rispettivamente vincitrice della 5km e vincitore della 3 km

A fine stagione ci sono ancora podi per i portacolori della Nuotatori Civitavecchiesi nel nuoto master in mare.

Al campionato italiano Open Water di Piombino, sono arrivati successi, come quello nella 5km con Maurizio Valiserra.

Per lui, che immaginava un quarto posto potenziale per via del post-operatorio seguito a una lesione ai legamenti della spalla destra che lo ha costretto all’assenza da molte gare quest’anno, ha dato subito battaglia ai validissimi avversari.

È rimasto nel gruppo per tutti e tre i giri poi, con un anticipo impensabile, ha dato il via a una potente progressione costringendo tutti all’inseguimento e conquistando di prepotenza una impensabile medaglia d’argento.

E poi c’è la solita Michela D’Amico in acqua che, conscia della presenza di tre temibili avversarie, si è defilata dal gruppo partendo fortissima. Le avversarie si sono messe all’inseguimento dell’ondina civitavecchiese per tre giri senza però riuscire a raggiungere Michela, capace di imporre un passo insostenibile tanto da conquistare il titolo di campionessa italiana Master Open Water.

Solo l’ultimo titolo in ordine temporale che l’atleta civitavecchiese porta alla città: questa è solo l’ennesima medaglia del 2024 dopo il Regionale vinto in vasca a febbraio e l’Open Water di giugno, oltre all’Italiano in vasca di luglio e tutto ciò in campo nazionale perché la D’Amico ha fatto en-plein anche con i titoli internazionali vincendo l’Europeo Open Water a Belgrado di luglio, e soprattutto il Mondiale Open Water di Doha di marzo, dove ha conquistato anche un argento ed un bronzo in vasca.

«Stagione fantastica di Michela – afferma il tecnico Marcello Jacopucci – che ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Ottime prestazioni anche di Maurizio che oltre ad aver recuperato un infortunio preoccupante, ha ampiamente dimostrato di essere ancora all’altezza di ottimi atleti ex nazionali. È stata un’annata top per la nostra società. Entusiasta la presidente Federica Feoli, che si è detta orgogliosa dei suoi ragazzi.

A chiosa finale della trasferta di Piombino, la 3km. In condizioni meteo proibitive con vento intenso, onde di quasi un metro e burrasca imminente Valiserra, nonostante una boa sbagliata e poi ripresa, si mette quasi a surfare le onde, supera gli avversari e si laurea Campione Italiano. La D’Amico invece è arrivata terza.

I due titoli italiani, un argento ed un bronzo hanno messo la Nuotatori Civitavecchiesi al 18° posto della classifica per società su 156 sodalizi in gara.