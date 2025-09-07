Tpl Civitavecchia, da oggi in vigore l'orario invernale dei bus Csp • Terzo Binario News

Si avvisa tutta l’utenza del servizio Trasporto Pubblico che da lunedì 08 settembre 2025 sarà in vigore l’orario invernale, mentre le linee Studenti n.1 e n.2 saranno attive dal prossimo 15 settembre 2025.

I nuovi orari sono già reperibili dal nostro sito internet www.civitavecchiaservizipubblici.it, in Home Page e nella sezione “Trasporto Pubblico”, e canali social aziendali, e presso i nostri uffici di “Villa Albani” in Via Terme di Traiano, 42 aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, con orario 09:00/12:00 ed anche il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl