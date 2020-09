Torrevecchia: fumo e fiamme dal vano motore del bus - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Fumo e fiamme nel vano motore del bus di Roma Tpl. È quanto accaduto alle 23 di mercoledì 2 settembre in via di Torrevecchia, altezza via Montebruno.

Secondo quanto ricostruito, il conducente giunto alla fermata si è accorto del fumo proveniente dal vano motore. Così, ha fatto scendere i passeggeri e ha contattato la Polizia, mentre i vigili del fuoco si sono occupati delle operazioni di spegnimento.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Roma Capitale. Non ci sono stati feriti.

Foto Instagram Welcome to Favelas