Toro si scaglia contro operaio: uomo trasportato in ospedale, è grave - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un toro si è scagliato contro un operaio: il fatto è accaduto poco dopo le 9 di mercoledì 29 aprile al Centro Carni, su viale Palmiro Togliatti. L’uomo, raggiunto al petto e alle braccia con il capo ma non con le corna, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni: dalle prime informazioni raccolte non verserebbe in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia scientifica e gli agenti delle Volanti.

Foto Google