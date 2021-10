Tornano le strisce fai-da-te a Ladispoli: stavolta per lo stop - Terzo Binario News

Stavolta fra via D’Annunzio e via delle Folaghe

La prima volta hanno suscitato un successo inaspettato le strisce pedonali fai-da-te che apparvero in via Genova e visto il livello alto di apprezzamento sono state riproposte (QUI).

Stavolta fra via D’Annunzio e via delle Folaghe. Non sono dritte e precise come quelle di via Genova ma rappresentano un segnale. Magari di qualche burlone, certo ma anche per sottolineare un’urgenza che riguarda la sicurezza stradale.