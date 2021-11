Torna la Statua del Bacio a Civitavecchia - Terzo Binario News

Quattro aziende si occuperanno di affitto e trasporto, rimarrà in città un anno

La Statua del Bacio torna a Civitavecchia.

La proprietà statunitense ha fissato il prezzo dell’affitto in35mila dollari e quattro aziende si sono mosse sia sul fronte economico che logistico, al fine di far tornare la scultura in città.

Una delibera di Giunta ha fissato il percorso.

il sindaco Ernesto Tedesco ancora dispensa cautela: “Gli atti propedeutici, come si evince dalla delibera, sono già stati posti in essere. Intanto spero che arrivi poi sull’affitto futuro e su un ipotetico acquisto stiamo ragionando. Le sponsorizzazioni per iniziare le abbiamo già trovate, intanto facciamo di tutto per riprenderla”.

“John Seward Johnson II è stato un artista americano iper-realista noto in tutto il mondo per le sue opere in bronzo sovradimensionate o a misura naturale che ritraggono persone comuni in attività quotidiane;

l’artista ha creato la famosa Statua dal titolo “Embracing Peace”, meglio nota come Unconditional Surrender e conosciuta tra i civitavecchiesi come “il Bacio”, poiché ritraeva Glenn McDuffie, il famoso marinaio statunitense che bacia un’infermiera durante i festeggiamenti per la fine della Seconda Guerra Mondiale, dal 2011 al 2014 ha attirato tantissimi visitatori sul lungomare della città;

Preso atto che a distanza di anni la cittadinanza ancora ricorda con grande trasporto la statua che fu collocata nel cuore del lungo mare civitavecchiese ed era divenuta talmente identificativa da essere entrata a far parte delle vedute delle cartoline, nonché di campagne pubblicitarie e di immagini indicizzate sui principali motori di ricerca;

Considerate le prospettive di ripresa del traffico croceristico, con conseguente afflusso di migliaia di turisti, soprattutto nelle zone circostanti l’area portuale;

Preso atto che la statua rientra nella disponibilità della “The Seward Johnson Atelier, Inc.”, che giusta nota prot. n. 84778 del 26/10/2021 ha proposto all’Amministrazione Comunale di concedere in prestito per un anno l’opera in questione al costo complessivo di $ 35.000,00;

Società Naval Service Srl pervenuta a mezzo pec prot. 85098 del

27/10/2021 con cui si è dichiarata la disponibilità a pagare la prima rata, pari alla metà del costo del prestito, per un totale di euro 17.000,00.

Proposta di sponsorizzazione della società Grimaldi – pervenuta a mezzo email,

acquisita al protocollo generale dell’ente con n. 84791 del 26/10/2021, la quale effettuerà senza costi aggiuntivi a carico del Comune il trasporto della statua da South Hampton alla città di Civitavecchia con relativa assicurazione dell’opera d’arte durante il trasporto.

Proposta della Società Grandi Sollevamenti Srl pervenuta a mezzo pec prot.

86745 del 03/11/2021 con cui si è dichiarata la disponibilità ad effettuare il montaggio presso il sito che il Comune riterrà più idoneo per l’installazione.

Proposta della Società CLT Srl pervenuta a mezzo pec prot. 85556 del

28/10/2021 con cui si è dichiarata la disponibilità a trasportare l’opera dal porto al sito di installazione”.