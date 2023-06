Torna la Sagra del Melone alle Due Casette di Cerveteri • Terzo Binario News

Alle Due Casette, nelle campagne di Cerveteri, ritorna la Sagra del Melone.

La festa che nella frazione cerite si celebrava fino agli inizi degli novanta , ritorna a festeggiarsi in una località a vocazione agricola, dove il melone è stato un prodotto d’eccellenza negli anni passati.

La festa le cui date saranno annunciate entro la fine settimana è stata organizzata dalla Proloco locale e vedrà la partecipazione di molti produttori del territorio nel campo dell’agroalimentare.

Nel borgo per il mese di luglio ci sarà una sagra che in passato, nei primi anni ottanta, raccoglieva centinaia di visitatori, ammaliati da un prodotto che ha fatto la storia di Due Casette. Il cartellone degli spettacoli è molto ricco, dalla comicità alla musica, passando per intrattenimento dedicato ai giovani e bambini.

In settimana saranno svelati i giorni della sagra, con molta probabilità a fine luglio.