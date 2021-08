Torna la Ferrata ad Allumiere: è la 43esima edizione - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

L’estate 2021 riporta ad Allumiere un tradizionale appuntamento con l’arte, quello con la mostra di pittura ‘’La Ferrata’’, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco.

Questa edizione, la numero 43, vedrà l’esposizione allestita nel luogo originario: il cortile della Scuola Elementare di Piazza Filippo Turati. Le opere saranno per la gran parte attaccate alle inferriate della recinzione, di qui il nome “La Ferrata”.

Oggi, venerdì pomeriggio, alle ore 18.30 l’apertura, con l’esposizione di opere artistiche di autori provenienti non solo da Allumiere, ma da tutto il territorio, una ventina in tutto. Domenica pomeriggio ci saranno le premiazioni. Il regolamento prevede infatti riconoscimenti per diverse categorie: “Occhio del critico”, “Giuria Popolare” e “Dalle idee alla materia: scultura e manufatti”.

Sarà, inoltre, presente uno spazio dedicato ai piccoli artisti, una novità con la finalità di promuovere la creatività e l’espressione artistica anche tra i giovanissimi. L’associazione Proloco di Allumiere – da poco riformatasi con un nuovo gruppo di giovani volontari – ha portato avanti il lavoro con grande cura anche nell’allestimento degli spazi, col supporto di Maria Grazia Parigiani. La premiazione per le opere vincitrici nelle tre categorie ci sarà domenica 22 alle 18.30.