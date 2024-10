Senza tetto in condizioni gravi soccorso da Roma Capitale a Prati • Terzo Binario News

Erano in servizio di controllo nei pressi di Piazza delle Cinque Giornate, gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale che, alcuni giorni fa, si sono accorti di una persona che giaceva svenuta in terra e sono accorsi in suo aiuto.

L’uomo, di 60 anni di età, era visibilmente provato e in uno stato di malessere legato ad una profonda indigenza, motivo per cui la pattuglia intervenuta si è immediatamente attivata, coinvolgendo tutti i colleghi appartenenti al proprio Gruppo di via del Falco, al fine di sostenerlo e fornirgli un supporto materiale oltreché morale, attraverso una raccolta alimentare e di beni di prima necessità, il tutto in forma volontaria.

Beni che gli sono poi stati consegnati direttamente dal personale presso l’abitazione, in zona Labaro.

Una delle tante storie che vedono il personale della Polizia Locale intervenire anche in situazioni di emergenza sociale dimostrando, oltre il tradizionale ruolo istituzionale, un profondo senso di umanità e spessore etico. Valori che hanno mosso gli agenti anche ad attivarsi per aiutare il signore a trovare un impiego e, al fine di consentirgli una pronta reperibilità per eventuali offerte di lavoro, gli hanno fatto dono di un telefono cellulare.

“Un importante gesto di solidarietà quello dimostrato dal personale, di fronte a una delle tante situazioni difficili e di fragilità, che vedono in particolare il coinvolgimento delle categorie più deboli, con le quali gli agenti entrano in contatto nello svolgimento del proprio lavoro”, evidenzia il Comandante del Corpo, Mario De Sclavis, ribadendo che “è importante per la Polizia Locale preservare un profondo senso civico e quei valori morali che devono restare imprescindibili nell’esercizio delle proprie funzioni” .