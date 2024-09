Torna Caravaggio in vetrina a Ladispoli • Terzo Binario News

“Per il quarto anno consecutivo sarà un evento dedicato a Caravaggio ad aprire il cartellone autunnale delle iniziative artistiche e culturali varate dall’amministrazione comunale di Ladispoli”.

Con queste parole la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli, ha annunciato l’evento “Caravaggio in vetrina”, in programma dal 30 settembre, che trasformerà viale Italia e le strade del centro di Ladispoli in un museo a cielo aperto dove ammirare riproduzioni museali dei capolavori di Michelangelo Merisi.

“Per celebrare il legame tra il territorio e Caravaggio – prosegue la delegata Felicia Caggianelli – in occasione del 414° anniversario della nascita, il corso principale della città diventerà un’esposizione di opere realizzate da artisti provenienti da tutta la regione. Passeggiando per viale Italia residenti e turisti potranno ammirare nelle vetrine dei negozi veri e propri capolavori, copie dei dipinti disseminati nei musei di tutto il mondo, spesso irraggiungibili per il grande pubblico. A Ladispoli c’è grande attesa per l’iniziativa che lo scorso anno ebbe talmente successo che i commercianti chiesero di prolungare di due settimane “Caravaggio in vetrina” alla luce dell’interesse dei clienti che di facevano selfie davanti ai quadri. Già da ora, a nome dell’amministrazione comunale, ringraziamo tutti i commercianti che vorranno aderire al progetto che ribadisce come il saldo rapporto tra tra Caravaggio e Ladispoli sia ormai conclamato, il pittore nel luglio del 1610 sbarcò sulla spiaggia di Palo, l’ultimo posto dove fu visto vivo. Cosa accadde poi e dove sia realmente morto Michelangelo Merisi è un mistero che resterà per sempre irrisolto. Ancora una volta coinvolgeremo gli alunni delle scuole che lo scorso anno parteciparono con i disegni per regalarci la loro visione di Michelangelo Merisi».

La quarta edizione di “Caravaggio in vetrina” sarà presentata ufficialmente sabato 28 settembre nel corso di una conferenza in cui saranno svelati i dipinti che saranno esposti in viale Italia.