Torna a Fregene il Presepe del villaggio dei Pescatori • Terzo Binario News

Il presepe viene realizzato, per il decimo anno, con delle misure mai proposte fino ad ora: 11 metri di lunghezza per due di larghezza.

Con il passare del tempo, ci siamo resi conto di quanto fosse importante quest’opera: quindi abbiamo deciso di portarla avanti per regalare ai tanti Fregenati, la magia del Natale e la tradizione dei valori del presepe, in una società che oramai tende sempre di più a dimenticarli.

Tommaso Campennì assai attivo e impegnato sul territorio, sottolinea neanche la pandemia ci ha fermato nonostante quel brutto ed incerto periodo abbiamo deciso comunque di allestirlo per far sentire meno sole le persone e per portare un po di gioia nei bambini. In tutti questi anni, tante le autorità presenti alle inaugurazioni e benedizioni del presepe, i Vescovi della Diocesi di Porto e Santa Rufina, prima Monsignor Gino Reali ed ora Monsignor Gianrico Ruzza, le Amministrazioni comunali, i rappresentanti delle forze dell’ordine, i Parroci, rappresentanti delle Associazioni Locali.

Dopo 10anni possiamo dire che il presepe del Villaggio dei Pescatori di Fregene è diventato veramente motivo di vanto ed orgoglio per il nostro Comune. Un sentito grazie – conclude Campennì – va a mio padre, autore paziente e preciso, che si prende cura degli allestimenti tutti gli anni. Un grazie doveroso e speciale anche alle tante persone che da 10anni ci accompagnano in questa bellissima avventura”.

Per motivi logistici l’inaugurazione del presepe è in programma domenica 10 dicembre, alle ore 18:30, il presepe verrà aperto e sarà possibile ammirarlo tutti i giorni, dall’8 dicembre all’8 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 23:00 meteo permettendo

fonte, AraDintorni