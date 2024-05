Tor Cervara, sgombero alle ex officine Romanazzi • Terzo Binario News

Sgombero alle ex officine Romanazzi in via di Tor Cervara. Sul posto la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, con il Gruppo IV Tiburtino. I caschi bianchi sono in ausilio, con attività di supporto per viabilità ed eventuali situazioni di fragilità.

Il blitz è partito nella mattinata odierna. Una decisione, questa, presa in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’area industriale in questione, dismessa da anni, nel tempo ha preso le sembianze di un luogo di degrado, tra spaccio di droga e violenza.