Tor Bella Monaca: arrestato pusher - Terzo Binario News

A conclusione di una mirata attività investigativa, volta al contrasto allo spaccio di cocaina, i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un romano di 34 anni, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il pusher 34enne, è stato fermato dai militari, e successivamente, nel corso della perquisizione personale e domiciliare, trovato in possesso di ben 850 grammi di cocaina, avvolti in un unico involucro. Dalla perquisizione, i militari hanno anche rinvenuto e sequestrato tutto l’occorrente per pesare, tagliare e confezionare la droga.

Il pusher è stato arrestato e condotto in caserma e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, portato presso il carcere di Regina Coeli.