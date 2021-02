Too Good To Go arriva a mille negozi aderenti a Roma e festeggia con un video - Terzo Binario News

Too Good To Go, l’app contro gli sprechi alimentari, ha raggiunto in meno di due anni il traguardo di 1000 esercizi commerciali che a Roma utilizzano il servizio per dare nuova vita ai propri invenduti.

Dai negozi di quartiere come bar, pasticcerie, panetterie e gastronomie, fino alla grande distribuzione, l’app è in grado di fornire uno strumento veloce, flessibile e sicuro in questo periodo di incertezza, in cui è difficile prevedere il flusso di persone che entreranno in negozio e di conseguenza la produzione, rischiando di generare un surplus che diventa spreco alimentare.

Un concetto chiaro agli esercenti romani, ma anche agli stessi cittadini che in meno di due anni hanno acquistato già oltre 350.000 Magic Box. E proprio la Magic Box, ribattezzata per l’occasione la “Magica”, è stata scelta come protagonista di un video omaggio, che celebra Roma, i suoi cittadini e i negozianti, i quali hanno accolto con slancio e passione la lotta allo spreco alimentare portata avanti da Too Good To Go.

Una missione che non si ferma, ma che anzi intensificherà le proprie azioni nel corso del 2021. Febbraio ha visto l’espansione di Too Good To Go anche nella zona dei Castelli Romani, con già più di 70 esercizi commerciali aderenti, come il Bar Pasticceria Sesta ad Albano Laziale, Il Fornaretto a Frascati, Pomme Pasticceria e Pizzeria da Franca a Grottaferrata e Mela Verde a Genzano.

“Il nostro obiettivo per il 2021 è alzare ancora di più l’asticella.”, spiega Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go, “I grandi traguardi che abbiamo raggiunto in meno di due anni ci devono spronare a fare ancora di più, la lotta contro lo spreco alimentare è appena iniziata. Roma e i romani ci hanno dato molta fiducia, a cui non verremo meno, continuando l’espansione in città e in tutta la regione per diventare sempre più capillari sul territorio e poter così offrire a sempre più esercenti commerciali e cittadini uno strumento efficace contro lo spreco alimentare.”

COME FUNZIONA TOO GOOD TO GO

Grazie all’app Too Good To Go i commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Dall’altro lato, gli utenti, accedendo alla app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta. Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata – generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza.