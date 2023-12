Tombolata natalizia dei giovani di Aranova, una bella occasione per fare gruppo e scambiarsi gli auguri • Terzo Binario News

Una bella iniziativa dei giovani di Aranova in vista del Natale. Come riportato sul gruppo di “Vivo Aranova” infatti, sabato 23 dicembre alle ore 21:00 presso il Salone parrocchiale della frazione, si terrà una tombolata natalizia di autofinanziamento per tutte le attività giovanili dei ragazzi.

Il costo di ogni cartella è di 30centesimi cadauna e i premi saranno preparati direttamente dai ragazzi. Una bella iniziativa, che come testata giornalistica promuoviamo volentieri